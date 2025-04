Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Immermannstraße/Friedrich-Ebert-Straße - Zivilfahnder stoppen Autoaufbrecher - Festnahme und Sicherstellung der Beute

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 3. April 2025, 16:25 Uhr

Zwei 16 und 28-Jahre alte Männer erregten gestern Nachmittag die Aufmerksamkeit von Zivilfahndern, die auf der Immermannstraße unterwegs waren. Offenkundig setzten die beiden Tatverdächtigen einen "Jammer" ein, um die Funksignale von geparkten Fahrzeugen zu unterbrechen, um dann in den Innenraum der Autos zu gelangen.

Die beiden Tatverdächtigen gelangten mit dieser Methode zunächst in einen geparkten Porsche auf der Immermannstraße. Hier durchsuchte der 16-Jährige das Fahrzeuginnere des Porsche jedoch ohne Beute zu machen. Wenig später wendeten sich die beiden Männer dann einem Range Rover auf der Friedrich-Ebert-Straße zu. Hier störten sie erneut erfolgreich das Funksignal des Schlüssels. Nachdem die Insassen sich entfernt hatten, durchsuchte der 28-Jährige den Innenraum des Range Rovers und entwendete diverse Gegenstände. Beide Männer konnten kurz darauf mit Unterstützung von weiteren Streifenteams in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Duos wurden diverse Gegenstände sichergestellt, die sich als Beute aus dem Rover entpuppte. Die Beute in Form von hochwertigen Sonnenbrillen konnte den Geschädigten kurz darauf in der Polizeiwache Stadtmitte wieder ausgehändigt werden. Der 28-jährige Algerier wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der 16-jährige Marokkaner wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 15 dauern an.

