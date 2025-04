Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Verkehrsunfall nach Fahrzeugrennen - Eine Person schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Freitag, 4. April 2025, 23:22 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der Stromstraße wurde ein Mann so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten. Ein Kraftfahrzeug war mit seinem Pkw kollidiert, nachdem sich die Fahrzeugführerin offenbar ein Rennen mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer geliefert hatte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich eine 28-jährige Frau aus Berlin mit ihrem Audi und ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Waabs mit seinem Mercedes nebeneinander an einer roten Ampel auf der Ernst-Gnoß-Straße in Fahrtrichtung Stromstraße. Als die Ampel grün anzeigte, beschleunigten beide Fahrzeuge und fuhren mit quietschenden Reifen los. Wenige hundert Meter später verengte sich die Fahrbahn in einer scharfen Linkskurve auf einen Fahrstreifen. Dies bemerkte die 29-Jährige offenbar zu spät, so dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und mit ihrem Pkw frontal in einen im Gegenverkehr an einer roten Ampel stehenden Smart eines 55-jährigen Mannes aus Düsseldorf prallte. Der Smart wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen zwei hinter ihm wartende Pkw geschoben. Der 55-Jährige wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die 29-jährige Frau wurde leicht verletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren des Unfalls. Die Ermittlungen dauern an.

