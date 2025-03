Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 29.03.2025

Landkreis Aurich

Aurich - Dachdeckerbetrug

Am Freitagnachmittag suchten zwei männliche Personen die 83-jährige Geschädigte an ihrer Anschrift in der Auricher Innenstadt auf und gaben sich als Dachdecker aus. Die Dachdecker berechneten der Frau eine mittlere, dreistellige Summe, ohne jedoch Dachdeckerarbeiten durchgeführt zu haben. Anschließend seien die Täter mit einem schwarzen Mercedes-Benz Kastenwagen weggefahren. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter 0491-606114 zu melden.

Aurich - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 72 mit Fahrbahnsperrung

Am Samstagvormittag kam es gegen 10:00 Uhr auf der Bundesstraße 72, FR Aurich Innenstadt, in Höhe der Einmündung Wallster Weg, zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Ein 37-jähriger Mann übersah hier den PKW eines 72-jährigen Mannes und fuhr auf diesen auf. Hierbei verkeilte sich die Fahrzeugfront des auffahrenden PKW mit der Anhängerkupplung des anderen PKW, sodass die Unfallstelle nicht geräumt werden konnte und die Fahrbahn in FR Aurich Innenstadt für ca. 1,5 Stunden gesperrt war. Der Verkehrsunfall wurde polizeilich aufgenommen.

Landkreis Wittmund

Wittmund - Diebstahl eines E-Scooters in Wittmund

In der Wittmunder Innenstad wurde am Freitag zwischen 16.00 und 17.30 Uhr in der Burgstraße ein abgestellter E-Scooter der Marke Xiaomi entwendet. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Neuharlingersiel - Verkehrsunfallflucht in Neuharlingersiel

Zwischen 10.30 und 12.00 Uhr wurde am Freitag auf einem Parkplatz in der Edo-Edzards-Straße in Neuharlingersiel ein geparkter Mercedes im hinteren Bereich durch einen anderen PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Altkreis Norden

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Norden - Ein 80-jähriger Mann aus Norden hat am Freitag gegen 19:45 Uhr zum wiederholten Male öffentliche Straßen in Norden befahren, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Durch die Polizei wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet worden.

Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Norden - In der Knyphausenstraße ist am Freitag gegen 10:00 Uhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert worden. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, wonach der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden

Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Hage - Am Freitag gegen 17:20 Uhr ist in der Hauptstraße ein 43-jähriger Autofahrer aus Hage durch die Polizei kontrolliert worden. Im Zuge der Kontrolle verlief ein Drogenschnelltest positiv, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen werden musste. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein entsprechendes Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Hinte - Ein 28-jähriger Mann aus Halbemond ist am Freitag gegen 21:00 Uhr durch eine Streife der Polizei in der Loppersumer Straße angehalten und überprüft worden. Hier war der Mann mit einem Kraftfahrzeug unterwegs. Er gab zu, vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert zu haben, sodass ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Die Weiterfahrt musste ihm untersagt werden. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren.

Berauscht im Pkw unterwegs

Großheide - Auf dem Ostarler Weg war am Samstag gegen 01:20 Uhr ein 30-jähriger Mann aus Berumbur mit einem Pkw unterwegs, als ihn eine Streifenwagenbesatzung der Polizei angehalten und überprüft hat. Da ein Schnelltest positiv auf berauschende Mittel anschlug, wurde ihm eine Blutptrobe entnommen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren. Die Weiterfahrt musste ihm untersagt werden.

