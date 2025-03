POL-AUR: Aurich - Vorfahrt missachtet/Großefehn - Nach Spiegelunfall geflüchtet/Südbrookmerland - Zusammenstoß mit Pedelec/Aurich - Nach Unfall leicht verletzt/Aurich - Zusammenstoß mit Kleinkraftrad

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Aurich - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag missachtete eine Autofahrerin in Aurich die Vorfahrt. Eine 36-jährige Opel-Fahrerin missachtete beim Queren des Hoheberger Weges die Vorfahrt eines 19 Jahre alten VW-Fahrers. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Durch den Aufprall wurde der Opel gegen eine Straßenlaterne geschleudert. Die Fahrerin und ein im selben Auto sitzendes Schulkind wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Großefehn - Nach Spiegelunfall geflüchtet

Am Donnerstag ist in Großefehn ein Unfallverursacher geflüchtet. Gegen 10.35 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter Sattelschlepper mit Planauflieger auf der Schrahörnstraße in Richtung Mittegroßefehn. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer des Sattelschleppers zu weit links, als ihm ein Lkw entgegenkam. Die Außenspiegel der beiden stießen zusammen. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Mittegroßefehn fort.

Südbrookmerland - Zusammenstoß mit Pedelec

In Südbrookmerland sind am Dienstag ein Autofahrer und eine Pedelec-Fahrerin zusammengestoßen. Ein 47 Jahre alter Ford-Fahrer bog gegen 13.40 Uhr von einem Grundstück auf die Auricher Straße ein. Dabei übersah er die vorfahrtberechtigte 59-jährige Zweiradfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich leicht.

Aurich - Nach Unfall leicht verletzt

Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstag in Aurich zusammengestoßen. Eine 45 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr gegen 15.15 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Wittmund. Sie übersah, dass der vor ihr fahrende 20-jährige Autofahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Autofahrerin leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Aurich - Zusammenstoß mit Kleinkraftrad

In Aurich sind am Donnerstag ein Pkw und ein Kleinkraftrad zusammengestoßen. Ein 16-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer war gegen 19.50 Uhr auf dem Middelburger Weg unterwegs. Als er nach links auf die Leerer Landstraße einbog, übersah er eine 28 Jahre alte Hyundai-Fahrerin und nahm ihr die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt.

