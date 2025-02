Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrten unter Drogen oder Alkohol - mit Widerstand und Verfolgungsfahrt

Kreis Viersen (ots)

Am Montag haben Einsatzkräfte in fünf Fällen Autofahrer angehalten, die Drogen oder Alkohol konsumiert hatten. In einem Fall endete das für einen Mann in Handschellen, ein Fahranfänger hat jetzt richtig Ärger am Hals. Ein 29-Jähriger aus Nettetal fiel einem Einsatzteam, das sich für Kontrollen an der Steyler Straße in Kaldenkirchen postiert hatte, gegen 13 Uhr auf. Nervosität und zitternde Hände gaben den Ausschlag für Tests, die dann den Verdacht ergaben, der Mann könne Drogen konsumiert haben. Er durfte nicht weiterfahren. Ein freiwilliger Drogenvortest schlug dann auch positiv auf Amphetamin an. Das Ergebnis der dann abgenommenen Blutprobe steht noch aus. Auch in Kaldenkirchen, an der Straße An der Kleinbahn, kotrollierte ein anderes Team gegen 19 Uhr einen niederländischen Pkw. Der Drogenvortest des 32-jährigen Fahrers aus Venlo verlief positiv auf Cannabis. Auch er durfte nicht hinters Steuer zurück. Gegen 20.20 Uhr Meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er hatte beobachtet, wie an der Kreuzung Kerkener Straße/Otto-Schott-Straße in Kempen ein Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und beinahe mit einem Lkw kollidiert sei. Anschließend sei der Fahrer mit seinem Wagen auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants gefahren und durch den Personaleingang hineingegangen. Den Einsatzkräften gegenüber, die klären wollten, ob der Mann vielleicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand, verhielt er sich sehr aggressiv. Das endete dann in Handfesseln, der Mann verletzte sich dabei leicht. Er gab an, nicht er, sondern jemand anderes, dessen Namen er nicht wisse, sei gefahren. Zeugen identifizierten ihn aber eindeutig als denjenigen, der am Steuer gesessen habe. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Daraufhin wurden dem Mann Blutproben entnommen. Ob er eine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wird aktuell noch ermittelt. Bei einer weiteren Kontrolle am Abend um kurz nach 23 Uhr wollte ein Streifenteam auf der Freiheitsstraße in Viersen einen Wagen anhalten. Der 27-jährige Nettetaler hielt nicht an, sondern flüchtete in Richtung Dülken. Über das Kennzeichen konnte die Halterin ermittelt werden. An ihrer Adresse in Dülken fanden die Beamten dann auch das Auto und den Mann. Der räumte ein, dass er weggefahren sei, weil er keinen Führerschein habe. Ein freiwilliger Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis auf Amphetamine. Außer ihm erhielt auch die Halterin des Wagens eine Anzeige. Einem zivilen Einsatzteam fiel gegen 22:45 Uhr in Hinsbeck der Fahrstil eines 19-jährigen Nettetalers auf. Beim Abbiegen von der Straße "An der Landwehr" in die Leuther Straße in Richtung Leuth, geriet sein Fahrzeug in den Gegenverkehr und kam ins Schleudern. Auch danach fuhr er deutliche Schlangenlinien. Sie wollten den Fahrer kontrollieren und signalisierten dies mit Anhaltezeichen. Der Nettetaler beschleunigte seinen Wagen außerorts auf bis zu 140 km/h, überholte kurz vor einem Kreisverkehr einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer. Nach insgesamt sieben Kilometern hielt er schließlich auf der Straße "Am Beecker Weg" an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Da sich der junge Mann noch in der Probezeit befindet, wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Zudem muss er sich wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Trunkenheit im Verkehr verantworten. In allen Fällen, in denen die Fahrer einen Wohnsitz in Deutschland haben, erhielt auch das zuständige Straßenverkehrsamt Kenntnis von den Verstößen. Dort wird geprüft, ob und wenn ja wann die Männer ihren Führerschein wiederbekommen beziehungsweise versuchen können, einen Führerschein zu machen. /jk/hei (120)

