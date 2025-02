Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Auffahrunfall fordert einen Schwerverletzten

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Montag um kurz nach 16 Uhr ist auf der L372 bei Amern ein Pkw mit einem 45-km/h-Auto, einem sogenannten "Moped-Auto" kollidiert. Ein Mann wurde schwer verletzt. Ein 88-jähriger Schwalmtaler war mit dem 45-k/h-Fahrzeug auf der L372 unterwegs in Richtung Dülken. Zwischen der Kreuzung mit der Schellerstraße und der Einmündung Dorfstraße schloss ein 26-jähriger Viersener, der in gleicher Richtung unterwegs war, zu dem bauartbedingt langsam fahrenden Fahrzeug auf. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er dann in das Heck des vorausfahrenden. Dessen Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und landete in einem angrenzenden tiefer liegenden Feld. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an. /hei (119)

