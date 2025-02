Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Kind wird von Radfahrerin angefahren - Haben Sie Hinweise?

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Samstag, 1. Februar, kam es gegen 13:45 Uhr in der Von-Bocholtz-Straße in Lobberich zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine Frau aus Lobberich war zu Fuß mit ihrer sechsjährigen Tochter in der besagten Straße in Richtung Hochstraße unterwegs.

Es handelt sich beim Unfallort um den Kreuzungsbereich zwischen Van-Bocholtz-Straße, Hochstraße und Marktstraße in der Fußgängerzone. Dort kam es zu einer Kollision zwischen einer unbekannten Pedelec-Fahrerin und dem sechsjährigen Mädchen. Kurz darauf setzte die Frau ihre Fahrt zusammen mit einer männlichen Begleitung in Richtung der Straße "Am Bongartzstift" fort.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er hatte eine schlanke Figur, blaue Augen, war etwa 60 bis 70 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß und hatte kurze, graue Haare. Für die Unfallverursacherin liegt keine Beschreibung vor.

Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02163/377-0. /jk (116)

