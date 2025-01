Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Aggressiver 34-Jähriger am Chemnitzer Hauptbahnhof festgenommen

Chemnitz (ots)

Das Bundespolizeirevier am Chemnitzer Hauptbahnhof wurde am heutigen Tag gegen 9:10 Uhr durch eine Servicemitarbeiterin der DB AG über eine renitente Person informiert. Diese würde in der Haupthalle vor dem Ladengeschäft der "Wiener Feinbäckerei" Personen mit Stühlen bewerfen und tätlich angreifen.

Die Beamten stellten die Person, einen 34jährigen Gambier, vor Ort fest.

Als die Beamten ihn auf den Sachverhalt ansprachen, reagierte er sehr aggressiv und griff auch diese unvermittelt verbal und körperlich an. Der Gambier versuchte über den Querbahnsteig zu flüchten, konnte aber durch die Beamten unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt gestellt und gefesselt werden. Er wurde anschließend zur Dienststelle verbracht. Ein durchgeführter Alkohol- und Drogentest verlief negativ.

Gegen 34-jährigen Staatsangehörigen aus Gambia, welcher für die Beamten des Reviers am Hauptbahnhof Chemnitz aufgrund von Diebstäh- len, Hausfriedensbrüchen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte kein Unbekannter ist, wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung sowie tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte erstattet.

