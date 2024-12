POL-UN: Schwerte - Fallrohre aus Kupfer an Haus abmontiert und entwendet

Werne (ots) - Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Werne Zeugen. Unbekannte Täter sind am Dienstag (17.12.2024) in dem Zeitraum von 15:00 Uhr bis 21:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Melchersstraße eingedrungen. Die Täter schlugen die Scheibe eines Fensters des Wohnhauses ein und verschafften sich so Zutritt in das Innere. Es wurden unter andrem Schmuck und eine Münzsammlung entwendet. ...

