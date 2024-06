POL-PPKO: Schwerer Verkehrsunfall, Rettungshubschrauber im Einsatz

Koblenz - Goldgrube, Fröbelstraße (ots) - Aktuell befinden sich Kräfte der Feuerwehr in der Fröbelstraße in Koblenz - OT Goldgrube bei der Brandbekämpfung eines Dachstuhlbrandes. Sie werden von Kräften der Polizei und des Ordnungsamtes unterstützt. Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu meiden und weitläufig zu umfahren. Es wird gebeten, von weiteren Anfragen zunächst abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz ...

