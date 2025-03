POL-AUR: Berumbur - Stein gegen Auto geworfen

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Dunum - In Pferdestall eingebrochen Unbekannte Täter sind am Mittwoch in Dunum in einen Pferdestall eingebrochen. Zwischen 7.50 Uhr und 15.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Stall in der Straße Alter Postweg. Die Polizei Esens nimmt unter 04971 926500 sachdienliche Hinweise entgegen. ...

