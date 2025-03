Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Zeugen nach Vorfall gesucht/Krummhörn - Einbruch/Marienhafe - Geldbörse gestohlen/Lütetsburg - Dieseldiebstahl

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Zeugen nach Vorfall gesucht

Nach einem Vorfall in Hage sucht die Polizei Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich am Freitag, den 21.03.2025, gegen 15.55 Uhr, eine kleine Schülergruppe bei den Schulbushaltestellen in der Bahnhofstraße auf. Ein derzeit unbekannter Mann fuhr mit dem Fahrrad zu den Kindern, beschimpfte sie und fuhr wieder weiter. Kurze Zeit später kam er zurück und schubste eines der Schulkinder. Der Mann entfernte sich dann mit dem Rad wieder in Richtung Küstenbahnstraße. Er wird wie folgt beschrieben:

- 30 bis 50 Jahre alt - ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß - sprach akzentfreies deutsch - Nasenpiercing - dunkle Jacke - schwarze Jogginghose mit weißen Applikationen im unteren Bereich - schwarzes Mountainbike von Bulls mit farblichen Akzenten

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Mann haben, werden gebeten, sich unter 04931 973980 bei der Polizei zu melden.

Krummhörn - Einbruch

In der Nacht auf Mittwoch ist in der Krummhörn eingebrochen worden. Gegen 1.30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Sonderpostenmarkt in der Raiffeisenstraße. Erste Ermittlungen ergaben, dass die dunkel gekleidete Person nach der Tat fußläufig in Richtung Enno-Hektor-Straße flüchtete. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Marienhafe - Geldbörse gestohlen

In Marienhafe wurde am Mittwoch einer Seniorin die Brieftasche gestohlen. Die 75 Jahre alte Frau war in einem Supermarkt in der Straße Mühlenloog einkaufen, als unbekannte Täter einen unbeobachteten Moment nutzten und aus ihrer Handtasche die Geldbörse entwendeten. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 11 Uhr und 11.25 Uhr. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04934 910590 bei der Polizei zu melden.

Lütetsburg - Dieseldiebstahl

Unbekannte Täter haben in Lütetsburg Kraftstoff gestohlen. Die Täter zapften im Windpark ungefähr 200 Liter Diesel aus einem Baggertank ab. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr. Die Polizei Norden nimmt unter 04931 9210 sachdienliche Hinweise entgegen.

