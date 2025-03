Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Schuppenbrand

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Wittmund - Schuppenbrand

In Wittmund hat es am Dienstag gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache fing in der Nordstrander Straße ein Schuppen Feuer. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das nebenstehende Wohngebäude verhindern. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden wurde auf ungefähr 30 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

