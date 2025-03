Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Zeugen geucht/Dornum - Ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs/Ihlow - Fahrzeug auf ein weiteres geschoben

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Zeugen gesucht

Im Wiesmoorer Ortsteil Voßbarg ist ein Unfallverursacher geflüchtet. Der Polizei wurde in der Nacht auf Mittwoch, gegen 0.30 Uhr, ein verunfallter BMW in der Kanalstraße I mitgeteilt. Vor Ort konnte jedoch keine Person mehr angetroffen werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der derzeit unbekannte Fahrer mit dem schwarzen BMW gegen die Schranke eines dortigen Möbelhauses fuhr und sich danach fußläufig oder in einem anderen Fahrzeug entfernte. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Dornum - Ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

Polizeibeamte haben am Dienstag in Dornum einen Autofahrer samt Anhänger angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle in der Cankebeerstraße stellte sich heraus, dass der 39 Jahre alte Fahrer für seine Pkw-Anhängerkombination keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Das zulässige Gesamtgewicht überschritt die für seine Fahrerlaubnisklasse zulässige Grenze deutlich. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Ihlow - Fahrzeug auf ein weiteres geschoben

In Ihlow hat es am Dienstagabend einen Unfall gegeben. Ein 21-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 22.45 Uhr auf der Friesenstraße in Richtung Aurich. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah der Fahrer einen am Straßenrand geparkten Ford und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford weiter auf einen ebenfalls stehenden Citroen geschoben. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

