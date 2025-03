Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Urkundenfälschung/Norderney - Nationalpark-Schild entwendet/Wiesmoor - Lack zerkratzt/Aurich - Mit Farbe beschmiert

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Urkundenfälschung

Am Samstag nahmen Polizeibeamte auf Norderney einen Transporter in Augenschein. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die am Kennzeichen angebrachte Prüfplakette nicht zum Fahrzeug gehörte. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug aufgrund erheblicher Mängel seit mehreren Jahren keinen TÜV mehr bekam und die Plakette, die sich an den Kennzeichen befand, nie für dieses Auto herausgegeben wurde. Gegen den 53 Jahre alten Halter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Norderney - Nationalpark-Schild entwendet

Die Polizei Norderney sucht Zeugen nach einem Diebstahl. Ein derzeit unbekannter Täter hat am Strand ein Nationalpark-Schild entwendet. Dieses befand sich kurz vor dem Wrack am Ostende. Die Tat geschah zwischen dem 18.03.2025 und dem 21.03.2025. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norderney unter 04932 92980 entgegen.

Wiesmoor - Lack zerkratzt

In Wiesmoor wurde am Wochenende ein Auto beschädigt. Derzeit unbekannte Täter zerkratzten in der Dahlienstraße den Lack eines roten VW Polo an der Fahrerseite. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter 04944 9140505 zu melden.

Aurich - Mit Farbe beschmiert

Am Wochenende wurde in Aurich ein Gebäude beschädigt. Unbekannte Täter beschmierten die Fensterscheiben eines Bürogebäudes in der Norderstraße mit Farbe. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 13 Uhr. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 sachdienliche Hinweise entgegen.

