Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht/Norderney - Nach Unfall geflüchtet/Aurich - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Am Wochenende hat es eine Unfallflucht in Aurich gegeben. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer fuhr auf der Borsigstraße in Richtung Esenser Straße. Auf Höhe der Hausnummer 26 touchierte er einen Lkw-Auflieger, der auf dem Seitenstreifen abgestellt war. Durch den Zusammenstoß wurde der Anhänger beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Ersten Erkenntnissen nach handelte es sich beim Verursacher höchstwahrscheinlich um eine landwirtschaftliche Zugmaschine samt Anhänger. Der Unfall ereignete sich zwischen Freitag, 12.15 Uhr, und Sonntag, 14.15 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Norderney - Nach Unfall geflüchtet

Am Wochenende ist es auf Norderney zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Sonntag, 17.40 Uhr, fuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer auf der Straße Am Hafen und touchierte den linken Außenspiegel eines weißen Ford Transit. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt. Die Polizei Norderney nimmt unter 04932 92980 Hinweise zum Verursacher entgegen.

Aurich - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In Aurich ist am Samstag ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer touchierte in der Straße Branddobbe, auf Höhe der Hausnummer 8, einen am Straßenrand geparkten schwarzen Skoda Oktavia und beschädigte ihn dadurch an der vorderen Stoßstange. Ohne sich um eine Schadenregulierung zu bemühen, flüchtete der Autofahrer. Der Zusammenstoß erfolgte zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr. Ermittlungen ergaben, dass es sich um ein gelbes Fahrzeug handeln könnte. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell