Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 23.03.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Bedrohung mit Messer und Betrug

Aurich - Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, betrat ein 29-jähriger Mann aus Aurich einen Imbiss im Kreihüttenmoorweg. Dort bestellte er Lebensmittel und wollte diese nach Erhalt nicht bezahlen. Im weiteren Verlauf attackierte der Täter die Angestellten. Vor dem Eintreffen der Polizei konnte sich der Mann entfernen. Knapp eine Stunde später bedrohte der 29-Jährige in derselben Straße einen 34-jährigen Mann mit einem Messer. Aufgrund der Gesamtumstände wurde der Täter, der mit knapp 2,2 Promille erheblich alkoholisiert war, durch die Polizeikräfte zur Verhinderung weiterer Straftaten der Gewahrsamszelle zugeführt. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Ihlow - Eine 44-jährige Frau aus Ihlow befuhr am Samstagmittag, gegen 13:15 Uhr, mit ihrem PKW samt Anhänger die Oldersumer Straße. Während der Fahrt erfasste eine Windböe das Gespann, wirbelte es herum und schleuderte es in einen Graben. Die Fahrzeugführerin und ihre 66-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Altkreis Norden

Von der Fahrbahn abgekommen

Hagermarsch - Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Leezdorf befuhr am frühen Sonntag gegen 05:40 Uhr mit seinem Fahrzeug die Dornumer Straße in Richtung Hage. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve geriet er zunächst nach rechts auf den Grünstreifen. Er lenkte gegen, geriet ins Schleudern und kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Sein Pkw lag kopfüber im Straßengraben und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde leicht verletzt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Unter Alkoholeinfluss gefahren

Norden - Ein 44-jähriger Mann aus Norden war am Sonntag, gegen 07:25 Uhr, mit seinem Pkw im Stadtgebiet unterwegs, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er pustete vor Ort etwas mehr als 0,6 Promille. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun im Rahmen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt.

Landkreis Wittmund

Sachbeschädigung

Wittmund - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es an einer Schule in der Brandenburger Straße in Wittmund zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell