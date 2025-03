Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Exhibitionistische Handlungen/Norden - Gefährliche Körperverletzung/Aurich - Zeugen gesucht/Norden - Ladendiebin auf frischer Tat ertappt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Exhibitionistische Handlungen

In Aurich kam es am Donnerstag zu einer exhibitionistischen Handlung. Am Busbahnhof in der Kleinen Mühlenwallstraße manipulierte ein 56 Jahre alter Mann an seinem Glied. Mehrere Personen beobachteten die Tat und informierten die Polizei. Der 56-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Norden - Gefährliche Körperverletzung

Am Donnerstag wurde in Norden eine Person leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen gerieten gegen 17 Uhr zwei Männer in der Straße Am Markt in Streit. Nach anfänglichen verbalen Streitigkeiten schlug der 31-jährige Mann dem 35-Jährigen mit einer Bierflasche gegen den Hinterkopf. Das Opfer erlitt dadurch eine Kopfplatzwunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Zeugen gesucht

Am Mittwoch wurde einem Mann in Aurich sein Handy entrissen. Ein 27-Jähriger war fußläufig auf dem Westgaster Weg in Richtung Grüner Weg unterwegs. Dabei telefonierte er mit seinem Mobiltelefon. Eine derzeit unbekannte Person näherte sich auf einem E-Scooter von hinten an und entriss dem Mann sein Handy. Sie flüchtete auf dem Fahrzeug in Richtung Hafen. Die Tat ereignete sich zwischen 19 und 20 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Norden - Ladendiebin auf frischer Tat ertappt

In Norden ist am Mittwochabend eine Ladendiebin gestellt worden. Gegen 18.20 Uhr steckte eine 22-jährige Frau in einer Drogerie in der Osterstraße mehrere Parfümflaschen und Kosmetikartikel in ihre Tasche. Mitarbeiterinnen beobachteten die Tat. Als sie ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte, wurde sie von den Mitarbeiterinnen angesprochen. Das Diebesgut hatte einen Wert von fast 400 Euro. Die 22-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell