POL-AUR: Wiesmoor - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Wittmund - Ohne Versicherungsschutz unterwegs In Wittmund hielten Polizeibeamte am Dienstag eine E-Scooter-Fahrerin an. Während der Kontrolle auf der Esenser Straße stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug der 21-jährigen Fahrerin kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

