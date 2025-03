Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Lkw drohte in Kanal zu rutschen/Dornum - E-Scooter ohne Versicherungsschutz/Westerholt - Auto nicht zugelassen/Norden - Berauscht unterwegs/Aurich - Auf Lkw aufgefahren

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Lkw drohte in Kanal zu rutschen

In Wiesmoor kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw. Ein 63 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr gegen 12.40 Uhr auf der Oldenburger Straße in Richtung Wiesmoor. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Lkw nach rechts in die Berme. Der Fahrer konnte das Fahrzeuggespann nicht mehr zurücklenken und kam schließlich komplett von der Straße ab. In starker Schräglage blieb der Lkw stecken und drohte in den dortigen Kanal zu rutschen. Die Feuerwehr Wiesmoor konnte ein Abrutschen verhindern. Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug bergen. Der Bereich der Unfallstelle war für fast drei Stunden gesperrt. Es wurde niemand verletzt.

Dornum - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Am Dienstag haben Polizeibeamte in Dornum einen E-Scooter-Fahrer angehalten. Es stellte sich heraus, dass der Haftpflichtversicherungsschutz des Fahrzeugs bereits erloschen war. Gegen den 24-jährigen Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Westerholt - Auto nicht zugelassen

Polizisten hielten am Dienstag einen Autofahrer im Linienweg in Westerholt an. Der 22 Jahre alte Audi-Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten, weil sein Fahrzeug nicht angemeldet war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Norden - Berauscht unterwegs

Ein berauschter E-Scooter-Fahrer wurde am Mittwoch von Polizeibeamten in Norden aus dem Verkehr gezogen. Gegen 1 Uhr kontrollierten die Beamten einen 31 Jahre alten Mann auf einem E-Scooter. Während der Kontrolle in der Straße Am Markt erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Test verlief positiv auf THC und Amphetamin. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Verfahren eingeleitet.

Aurich - Auf Lkw aufgefahren

Im Auricher Ortsteil Dietrichsfeld kam es am Dienstag einen Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein 29-jähriger Seat-Fahrer fuhr gegen 8.45 Uhr auf der Dietrichsfelder Straße in Richtung Dornumer Straße. Auf Höhe der Straße Brunscher Weg übersah der Autofahrer, dass vor ihm der 44 Jahre alte Lkw-Fahrer bremste. Der Autofahrer fuhr dem Lkw auf und wurde dabei leicht verletzt. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell