POL-AUR: Aurich - Nach Unfall geflüchtet/Hage - Unfallflucht auf Parkplatz/Aurich - Geschädigter nach Unfall gesucht/Norden - Zeugen nach Unfall gesucht/Aurich - Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Am Montag hat sich in Aurich eine Unfallverursacherin unerlaubt entfernt. Zeugen beobachteten, wie eine 78 Jahre alte Frau gegen 10.25 Uhr in der Hafenstraße einen Unfall verursachte. Beim Ausparken stieß sie mit ihrem Honda gegen einen vor ihr stehenden Audi. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, fuhr die Autofahrerin davon. Aufgrund der Zeugenhinweise konnte die Frau ermittelt werden. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Hage - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein Autofahrer hat am Montag in Hage ein Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der derzeit unbekannte Autofahrer fuhr zwischen 11 Uhr und 1.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße Am Edenhof gegen einen schwarzen Mazda CX-5. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Autofahrer unerlaubt. Die Polizei Hage nimmt Zeugenhinweise unter 04931 973980 entgegen.

Aurich - Geschädigter nach Unfall gesucht

Die Polizei sucht den Geschädigten eines Parkplatzunfalls in Aurich. Am Freitag stieß gegen 12 Uhr ein Autofahrer auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Wallinghausener Straße gegen ein anderes Auto, vermutlich einen Mini-Cooper. Durch einen unglücklichen Umstand konnte der Halter des Fahrzeugs nicht benachrichtigt werden. Hinweise auf das geschädigte Fahrzeug nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Norden - Zeugen nach Unfall gesucht

Zeugen eines Verkehrsunfalls sucht die Polizei in Norden. Am Donnerstag gegen 10.45 Uhr fuhren nach ersten Erkenntnissen ein Ford-Fahrer und ein Citroen-Fahrer hintereinander auf der B 72 in Fahrtrichtung Norden. Kurz vor der Einmündung zum Schwarzen Weg soll der Citroen-Fahrer einen Überholvorgang abgebrochen und den grauen Ford touchiert haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 04931 9210 bei der Polizei Norden zu melden.

Aurich - Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Aurich ist am Montag eine Pedelec-Fahrerin verletzt worden. Eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr gegen 7.45 Uhr auf der Esenser Straße und wollte auf Höhe der Hausnummer 149 auf ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar eine 38 Jahre alte Pedelec-Fahrerin. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht.

