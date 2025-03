Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Kupferkabel entwendet/Aurich - Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Kupferkabel entwendet

Nach einem Kupferdiebstahl in Wiesmoor werden Zeugen gesucht. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Freitag unerlaubt Zutritt zu einem Firmengelände in der Industriestraße. Sie entwendeten mehrere Rollen Kupferkabel und flüchteten. Aufgrund der Größe der Kabeltrommeln ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Anhänger oder Lkw vor Ort waren. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 6 Uhr. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 zu melden.

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich bereits im Februar in Aurich ereignet haben soll. Ein bislang unbekannter Autofahrer soll an einem Abend vor dem 14. Februar, gegen 22 Uhr, auf der Leerer Landstraße gefahren sein und auf dem Geh- und Radweg eine körperliche Auseinandersetzung beobachtet haben und eingeschritten sein. Der männliche Autofahrer mit Leeraner Städtekennung soll angehalten, einem 28-jährigen Verletzten aufgeholfen und ihn nach Hause begleitet haben. Die Polizei bittet nun den unbekannten Autofahrer, der dem Opfer zu Hilfe kam, sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter 04941 606215 zu melden.

