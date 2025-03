POL-AUR: Marienhafe - Zeugen gesucht/Norden - E-Scooter ohne Versicherung/Aurich - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Zeugen gesucht

In Marienhafe ist am Wochenende ein Unfallverursacher geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen war ein derzeit unbekannter Fahrradfahrer auf der Burgstraße in Richtung Bundesstraße 72 unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 22 fuhr er gegen einen geparkten schwarzen VW Up am Straßenrand. Durch den Zusammenstoß wurde unter anderem die Heckscheibe beschädigt. Ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, flüchtete der Verursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 9.20 Uhr. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Marienhafe unter 04934 910590 entgegen.

Norden - E-Scooter ohne Versicherung

In der Nacht zu Montag haben Polizeibeamte in Norden ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Der 23-Jährige war gegen 1.15 Uhr auf der Osterstraße unterwegs, als er gestoppt wurde. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter keine gültige Versicherung besaß. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Polizeibeamte haben am Sonntag in Aurich einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein 22-Jähriger fuhr gegen 8.45 Uhr mit einem BMW auf den Parkplatz einer Fast-Food-Kette an der Emder Straße. Ein Zeuge vermutete, dass der Autofahrer alkoholisiert war und meldete diesen Verdacht der Polizei. Vor Ort ergab ein Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen einen Wert von über 0,6 Promille. Die Beamten untersagten dem BMW-Fahrer die Weiterfahrt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der 22-Jährige muss sich nun in einem Verfahren verantworten.

