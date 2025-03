Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 16.03.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Trunkenheit im Straßenverkehr

Aurich - Am Samstagabend, um 20:05 Uhr, machten Zeugen die Polizei auf die auffällige Fahrweise einer PKW-Fahrerin, die die Wallinghauser Straße befuhr, aufmerksam. Der PKW konnte angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass die 66-jährige Fahrzeugführerin aus Blomberg mit einem Promille erheblich alkoholisiert war. Aufgrund ihrer fahrerischen Ausfallerscheinungen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Südbrookmerland - Am Samstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mann aus Südbrookmerland mit seinen E-Bike den Radweg des Georgsheiler Weg. Zeitgleich verließ ein 39-jähriger Mann eine dortige Grundstückseinfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Sie wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Altkreis Norden

Betrunken Unfall verursacht

Hinte - Am Sonntagmorgen, gegen 02:15 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Pkw die Osterhuser Straße in Fahrtrichtung Loppersum und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er eine Straßenlaterne und kam unmittelbar vor einem Baum zum Stehen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt und verständigte selbstständig die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten wurde jedoch festgestellt, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,9 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Landkreis Wittmund

E-Scooter gestohlen

Wittmund - Am Freitagabend kam es in der Wallstraße in Wittmund zu dem Diebstahl eines E-Scooter. Das Elektrokleinstfahrzeug der Marke Extreme VMAX VX2 stand in der Zeit von 20:30 Uhr bis 21:00 Uhr, verschlossen an der hinteren Gebäudewand vom Mehrparteienhaus Nummer 41. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 entgegen.

