Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Pedelec-Fahrer verletzt/Norden - Auto ohne Versicherung und Zulassung/Wirdum - Auto mit abgelaufener Versicherung

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Norden verletzt worden. Eine 59-jährige Citroen-Fahrerin fuhr gegen 7.30 Uhr auf der Donaustraße. In Höhe der Kreuzung zur Emsstraße übersah sie einen von rechts kommenden 36 Jahre alten Pedelec-Fahrer, der Vorfahrt hatte. Sie stieß mit ihm zusammen. Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Norden - Auto ohne Versicherung und Zulassung

In Norden wurde am Donnerstag ein Autofahrer von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Der 24-jährige Fahrer eines Alfa Romeo fuhr gegen 11 Uhr auf der Mozartstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Wagen des Mannes weder eine Versicherung noch eine Zulassung hatte. Dem 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Wirdum - Auto mit abgelaufener Versicherung

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ist am Mittwoch in Wirdum ein Autofahrer mit abgelaufener Kfz-Versicherung gestoppt worden. Der 43-jährige Peugeot-Fahrer war gegen 18 Uhr auf der Loppersumer Straße unterwegs, als die Polizisten ihn kontrollierten. Es stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz für das Auto nicht mehr gültig war. Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher und untersagten dem 43-Jährigen die Weiterfahrt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

