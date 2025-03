Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - 15-jähriger Radfahrer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - 15-jähriger Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch in Wittmund ein Radfahrer verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 38-jährige Ford-Fahrerin auf der Auricher Straße in Fahrtrichtung der Bundesstraße 210. Beim Abbiegen in den Leepenser Weg übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Radfahrer auf dem Fahrradweg. Der 15-jährige Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell