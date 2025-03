Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Schild mit Farbe beschmiert

In Aurich-Sandhorst haben Unbekannte ein Schild mit Farbe beschmiert. Beschädigt wurde eine Informationstafel, die am Waldrand im Bereich Neustücksweg aufgestellt ist. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 0 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich- Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls vom vergangenen Dienstag, 4. März, in Aurich. Gegen 23.20 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem E-Scooter auf dem Radweg des Fischteichwegs in Richtung Julianenburger Straße. In Höhe der Einmündung zur Hafenstraße stürzte er und verletzte sich schwer. Der genaue Unfallhergang ist nicht näher bekannt. Zeugen, die den E-Scooter-Fahrer in dem Bereich haben fahren sehen oder den Unfall beobachtet haben, werden daher gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Krummhörn - Autofahrer landet im Graben

In der Gemeinde Krummhörn ist am Dienstag ein Autofahrer in einem Graben gelandet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Mercedes-Fahrer gegen 13.40 Uhr auf der Neu-Etumer-Straße von Greetsiel in Richtung Pewsum. Kurz vor der Ortschaft Pilsum kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit zwei Bäumen und landete mit der Fahrzeugfront im Graben. Der 34-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und flüchtete fußläufig von der Örtlichkeit. Er konnte im Nachgang ermittelt werden. Es wurden mehrere Verfahren gegen ihn eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend in der Auricher Innenstadt von der Fahrbahn abgekommen. Der 19-Jährige fuhr gegen 20.40 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Wittmund. Auf Höhe der Hausnummer 44 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, vermutlich aufgrund einer Beeinflussung durch Medikamente. Er überfuhr ein Werbeschild und zwei Fahnenmaste. Der Mann bleib unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 12.000 Euro.

Wiesmoor - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag in Wiesmoor ereignet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr zwischen 10 Uhr und 10.45 Uhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf der Hauptstraße (B 436) in Richtung Innentstadt. Auf Höhe der Hausnummer 142 touchierte er den Außenspiegel eines geparkten VW Golf und flüchtete unerlaubt. Die Polizei bittet unter 04944 914050 um sachdienliche Hinweise.

Aurich - Unfallflucht vor Praxis

In der Fockenbollwerkstraße in Aurich kam es am Dienstag auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis zu einer Unfallflucht. Zwischen 8.40 Uhr und 10.50 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer beim Rangieren gegen einen grauen Skoda Kamiq und verursachte einen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Unbekannte fuhr davon, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell