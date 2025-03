Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Diebstahl aus Auto

Westerholt - Kind angefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Diebstahl aus Auto

Ein Diebstahl aus einem Auto hat sich am Montag in Wittmund ereignet. Bislang unbekannte Täter waren zwischen 9.50 Uhr und 10.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Auricher Straße unterwegs. Sie schlugen das Beifahrerfenster eines dort abgestellten Peugeot ein und entwendeten Münzgeld aus der Mittelkonsole. Die Polizei Wittmund bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04462 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Kind angefahren

In einem Wohngebiet in Westerholt ist am Montag ein Kind angefahren worden. Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 37 Jahre alter Ford-Fahrer auf der Straße Up't Sandhöcht und stieß im Bereich einer Kurve mit einem zehnjährigen Jungen auf einem Fahrrad zusammen. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell