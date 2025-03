Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - Flucht ohne Fahrerlaubnis/Südbrookmerland - Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Dornum - Flucht ohne Fahrerlaubnis

Ein Autofahrer ist am Freitag vor der Polizei in Dornum geflüchtet. Gegen 9.30 Uhr kam einer Streifenwagenbesatzung in der Cankebeerstraße ein grauer VW Passat entgegen. In dem Fahrzeug saß ein 58-jähriger Mann, der nachweislich keine Fahrerlaubnis besaß. Als er die Beamten erblickte, beschleunigte der Mann den Pkw und fuhr fluchtartig in den Neßmergroder Weg. Ohne Rücksicht auf weitere Verkehrsteilnehmer missachtete er sämtliche Verkehrsregeln. Trotz eindeutiger Anhaltesignale seitens der Polizeibeamten fuhr der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Im Nordbuscherweg hielt der Autofahrer schließlich an. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Gegen die 35 Jahre alte Beifahrerin und Halterin des Fahrzeugs wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet, da sie dem Mann das Auto überließ, obwohl sie wusste, dass er keine Fahrerlaubnis besaß. Die Polizei sucht Zeugen, die durch die rücksichtslose Fahrt des 58-Jährigen gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter 04933 992750 bei der Polizei Dornum zu melden.

Südbrookmerland - Zeugen gesucht

Am Sonntag hat sich eine Unfallflucht in Südbrookmerland ereignet. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen Audi A 6, der am Fahrbahnrand der Straße Meisenwinkel geparkt war. An der Beifahrerseite entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Der Unfall ereignete sich zwischen 15.45 Uhr und 17.45 Uhr. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Hinweise auf den unbekannten Autofahrer nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell