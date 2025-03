Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 09.03.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Diebstahl eines Fahrzeugteils

Am Wochenende haben Täter einen Diebstahl in Großefehn begangen. Unbekannte Täter haben den Vergaser eines Kleinkraftrades entwendet, welches auf dem Außengelände eines Autohandels in der Schmiedestraße abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 16 Uhr bis Samstag, 16 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 6060 zu melden.

Norden - Diebstahl einer Handtasche

Am Samstagnachmittag ist es auf dem Friedhof in Norden zu einem Diebstahl gekommen. Der männliche, dunkel gekleidete Täter entnahm die Damenhandtasche aus einem Fahrradkorb und flüchtete gegen 13:30 Uhr vom Friedhof Am Zingel mit einem silbernen Fahrrad in Richtung Eselspfad. Täterhinweise werden von der Polizei in Norden unter 04931 9210 entgegengenommen.

Verkehrsgeschehen

Berumbur - betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen ist eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw in Berumbur angehalten worden. Bei der Kontrolle in der Holzdorfer Straße wurde gegen 04.15 Uhr festgestellt, dass die 48-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem wurde ein Atemalkoholwert von 1,8 Promille festgestellt. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Großefehn - Brand in einem Treppenbauunternehmen

In Großefehn ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Feuer in einer Halle eines Treppenbauers gekommen. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 00.15 Uhr einen Feuerschein in den Räumlichkeiten im Timpende in Strackholt und alarmierte die Feuerwehr. Noch bevor das Feuer auf das Gebäude übergreifen konnte, wurde es durch die Feuerwehr gelöscht. Bei dem Feuer wurden neben mehreren Mülltonnen, die Rolltore sowie zwei Fenster der Gewerbehalle beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Krummhörn - Brand eines Wohnwagens

Am Freitagabend ist es in Pilsum zu einem Brand eines Wohnwagens gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Wohnwagen, welcher im Hamschwerster Weg abgestellt war, gegen 20:30 Uhr in Vollbrand. Der Wohnwagen wurde bei dem Brand komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Utgast - Schwerer Motorradunfall

Zu einem schweren Motorradunfall ist es am Samstagnachmittag in Utgast genommen. Gegen 15 Uhr fuhr eine 57-jährige Frau aus Sande auf der Utgaster Straße und kam in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte sie mit einem Straßenschild und wurde in den Graben geschleudert. Die Frau musste zunächst mithilfe der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus dem Graben geborgen werden. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben gehoben werden. Zur Zeit der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt.

Wittmund - Pkw kollidiert mit Ampelanlage

Am Samstagabend ist ein Auto in Wittmund gegen eine Ampelanlage gefahren. Ein 22-jähriger Mann aus Bohmte fuhr mit seinem BMW auf der Jeverstraße in Richtung Wittmund, kam im Bereich der Einmündung zur Osterstraße nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort frontal mit einer Ampelanlage. Am Pkw und der Ampel entstand hoher Sachschaden. Die Ampelanlage musste durch die Straßenmeisterei abgesichert werden. Der 22-Jährige und seine zwei Mitfahrer blieben unverletzt.

Leerhafe - Mit über 2 Promille gefahren

In Leerhafe hat die Polizei am Sonntagmorgen einen betrunkenen Autofahrer kontrolliert. Der 23-Jährige fuhr gegen 08 Uhr in der Straße An der Buche und stand bei der Verkehrskontrolle erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 2 Promille festgestellt. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

