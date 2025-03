Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - E-Bike gestohlen

Im Neuen Weg in Norden ist am Dienstag ein E-Bike gestohlen worden. Zwischen 19 Uhr und 21 Uhr entwendeten Unbekannte vor einer Gaststätte ein schwarzes Pedelec der Marke Riese und Müller. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Auf der Bundesstraße 72 in Aurich hat sich am Donnerstag ein Auffahrunfall ereignet. Gegen 14.50 Uhr fuhr eine 21-jährige Ford-Fahrerin in Fahrtrichtung Aurich und übersah, dass vor ihr eine 41-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste. Die Ford-Fahrerin fuhr auf den Wagen auf. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Aurich - Betrunkener Autofahrer

Die Polizei hat am Donnerstagabend auf der Oldersumer Straße in Aurich einen betrunkenen Autofahrer an der Weiterfahrt gehindert. Der 26-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Aurich - Unfall mit Elektro-Dreirad

Eine 70 Jahre alte Frau hat sich am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt. Die Frau fuhr gegen 15.50 Uhr mit ihrem Elektro-Dreirad auf dem Geh- und Radweg entlang der Westerlooger Straße und kam nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt von dem Weg ab. Sie fuhr in einen Entwässerungsgraben und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

Lütetsburg - Radfahrer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Lütetsburg verletzt worden. Eine 63 Jahre alte Ford-Fahrerin fuhr gegen 16.10 Uhr in den Kreisverkehr der B72. Als sie den Kreisverkehr in Richtung Emden verlassen wollte, erfasste sie einen 37 Jahre alten Fahrradfahrer, der Vorfahrt hatte. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Hinte - Radfahrer verletzt

In Hinte sind am Donnerstag eine Autofahrerin und ein Fahrradfahrer kollidiert. Gegen 10.25 Uhr fuhr eine 58-jährige VW-Fahrerin auf der Hans-Böckler-Allee in Richtung Landesstraße. An der Einmündung zur Landesstraße missachtete sie nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines 59-jährigen Fahrradfahrers und stieß mit ihm zusammen. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

