Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Straßenbeleuchtung beschädigt

Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Straßenbeleuchtung beschädigt

Ein unbekannter Lkw-Fahrer hat am Dienstag in Westerholt eine Straßenbeleuchtung beschädigt. Der Unbekannte fuhr zwischen 8.15 Uhr und 8.30 Uhr auf dem Linienweg und touchierte in Höhe der Hausnummer 14 einen Laternenmast. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, setzte er seine Fahrt fort. Die Polizei bittet unter 04971 926500 um Hinweise.

Wittmund - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag in Wittmund ereignet. Gegen 10.40 Uhr fuhr der Fahrer eines grauen VW Touareg auf der Straße Altfunnixsiel, als ihm in einer Kurve ein anderer Autofahrer entgegenkam und auf die Gegenfahrspur geriet. Der Unbekannte streifte den Touareg und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden liegt bei rund 2.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell