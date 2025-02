Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl in die ESSO Tankstelle in Morbach

Morbach (ots)

In der Nacht vom 12.02.2025 auf den 13.02.2025 brachen gegen 01:13 Uhr zwei bislang unbekannte Täter in die Waschanlage der Esso Tankstelle in Morbach ein. Der weitere Versuch, über eine Zwischentür der Waschhalle in das Innere der Tankstelle zu gelangen, misslang jedoch, sodass die Täter den Tatort gegen 02:06 Uhr unverrichteter Dinge wieder verließen.

Zeugen, die Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

