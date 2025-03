Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht

Aurich - Taschendiebe im Supermarkt

Wiesmoor - Farbschmierereien

Südbrookmerland - Unfall auf Kreuzung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag gegen 17 Uhr in Aurich ereignet hat. Eine 66 Jahre alte Frau lief zu dieser Zeit mit ihrem Hund fußläufig auf dem Waldweg zwischen der Straße des Handwerks und dem dortigen Waldstück in Richtung der Straße Am Tiergarten. Ein Fahrradfahrer soll dort mit hoher Geschwindigkeit auf sie zugefahren sein und sie wüst beschimpft haben. Im weiteren Verlauf soll der Radfahrer abgestiegen und das Vorderrad gegen das Bein der Frau geschoben haben. Dann setzte er seine Fahrt in Richtung Straße des Handwerks fort. Der Mann wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt, 1,68 Meter groß und kräftig. Er trug eine dunkle Mütze und eine schwarze Jacke. Sein Gesicht war zur Hälfte mit einem Tuch bedeckt. Bei dem Fahrrad handelte es sich vermutlich um ein E-Bike. Es sah hochwertig aus, war schwarz mit breiten Reifen und eher kleinem Rahmen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Taschendiebe im Supermarkt

Taschendiebe waren am Mittwoch in einem Lebensmittelgeschäft an der Wallinghausener Straße in Aurich unterwegs. Zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr entwendeten die bislang Unbekannten von einer 86 Jahre alten Frau die Geldbörse. Kurz darauf nutzten die Täter die erlangte EC-Karte der Seniorin und hoben an einem Geldautomaten eine höhere Summe Bargeld ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wiesmoor - Farbschmierereien

Zu Farbschmierereien kam es am in der Nacht zu Mittwoch in Wiesmoor. Unbekannte beschädigten an der Hauptstraße die Scheibe von einem Imbiss mit weißer Sprühfarbe. Ein paar Häuser weiter wurde zudem ein Postkasten beschmiert. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Unfall auf Kreuzung

Auf der Auricher Straße (B 72) in Südbrookmerland hat sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 53 Jahre alter Autofahrer fuhr gegen 14.35 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Aurich. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er bei Rot über die Kreuzung und kollidierte mit einer 51-jährigen VW-Fahrerin, die aus der Ekelser Straße kam und auf die Bundesstraße fuhr. Durch den Aufprall wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell