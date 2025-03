Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Auf der B 72 in Südbrookmerland kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Gegen 13.40 Uhr fuhr ein 67 Jahre alter Hyundai-Fahrer aus Upgant-Schott kommend in Fahrtrichtung Georgsheil. Zwischen Engerhafe und Georgsheil soll ihn ein anderer Autofahrer überholt haben und so dicht vor ihm eingeschert sein, dass der Hyundai-Fahrer abbremsen musste. Der graue Hyundai geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der 67-jährige Fahrer und seine ebenfalls 67-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Georgsheil fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die hierzu weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Eine 41 Jahre alter Fahrradfahrerin war am Montagabend betrunken in Norden unterwegs. Die Frau fuhr gegen 19 Uhr auf der Heringstraße, als sie von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und eine Blutprobe entnommen. Während der Maßnahmen beleidigte und bedrohte die 41-Jährige die eingesetzten Beamten und im weiteren Verlauf griff sie einen Polizisten unvermittelt an. Der Beamte wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen die Frau gefertigt.

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Dienstag in Aurich einen Unfall verursacht. Gegen 6.55 Uhr fuhr eine Frau mit einem Hyundai auf der Großen Mühlenwallstraße und stieß im Bereich der Pferdemarktkreuzung gegen den Außenspiegel einer 54-jährigen Smart-Fahrerin neben sich. Die Hyundai-Fahrerin setzte ihre Fahrt unerlaubt fort. Die hinzugerufene Polizei stellte bei der 59-Jährigen einen Atemalkoholwert von über 1,9 Promille fest. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Mehrere Strafanzeigen wurden gefertigt.

Ein 19-jähriger Autofahrer hat sich am Dienstagmorgen in Aurich mehrfach überschlagen. Er fuhr gegen 7.30 Uhr mit einem Opel auf der Langefelder Straße und kam nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der Opel überschlug sich und beschädigte die Berme, einen Baum und ein Verkehrszeichen. Der 19-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro.

