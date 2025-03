Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kollision auf Kreuzung

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Kollision auf Kreuzung

Auf der Emder Straße (B 72) in Aurich-Walle sind am Freitagmorgen drei Fahrzeuge kollidiert. Eine 52-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 8.10 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Südbrookmerland. Nach ersten Erkenntnissen missachtete sie in Höhe der Einmündung zum Heuweg beim Überqueren der Kreuzung eine rote Ampel.

Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit einem 33-jährigen Transporter-Fahrer, der von links aus dem Heuweg kam. Durch den Aufprall wurde der VW gegen einen Citroen einer 62-Jährigen geschleudert, die von rechts die Kreuzung überquerte. Der Transporter geriet über eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei Verkehrszeichen.

Die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Transporter-Fahrer und sein Beifahrer sowie die 62-jährige Citroen-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Der VW und der Transporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell