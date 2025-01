Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mann fliegt aus dem Marktplatzcenter und muss anschließend in Haft

Neubrandenburg (ots)

Am 02.01.2025 gegen 16:00 Uhr wurde der Polizei in Neubrandenburg ein Mann in einem Einkaufscenter in der Innenstadt von Neubrandenburg gemeldet, welche dortige Besucher und mittlerweile auch Securitykräfte stark bepöbelte. In diesem Zusammenhang kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der gemeldeten männlichen Person und einem Passanten, wodurch der Mann eine Verletzung im Gesicht erlitt und medizinisch behandelt werden musste. Aufgrund des zuvor gezeigten aggressiven und provozierenden Verhaltens wurde der Mann nach draußen begleitet und dem Center verwiesen, nachdem er der mehrmaligen Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, nicht nachkam. Eine durchgeführte Atemalkoholprüfung ergab einen Wert von 1,39 Promille. Nach Prüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 48-jährigen Deutschen ein Haftbefehl vorliegt. Nach Behandlung der Verletzung im Krankenhaus wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Gegen den 48-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Hausfriedensbruch, gefertigt.

