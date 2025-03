Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 08.03.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Kennzeichen wurden entwendet

Aurich - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte in der Straße Grüner Weg die amtlichen Kennzeichen von einem dort geparkten Opel entwendet. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 zu melden.

Hakenkreuzschmiererei an Grundstücksmauer

Aurich - Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag, ca. 18:00 Uhr, bis Freitag, 17:30 Uhr, eine Grundstücksmauer am Ostgaster Weg mit einem Hakenkreuz beschmiert. Passanten stellten dieses fest und teilten es dem Eigentümer mit. Die Polizei Aurich hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet unter 04941-606215 Hinweise zur Tat.

Wegen Streit Notruf missbraucht

Aurich - In einer Fahrschule in Aurich kam es am Freitagmittag wegen einer nicht bestandenen Prüfung zu einem Streit. Der durchgefallene Fahrschüler wollte dieses polizeilich geklärt haben und forderte die Polizei an. Da es ihm scheinbar jedoch nicht schnell genug mit der Entsendung einer Polizeistreife ging betätigte er den Notruf und meldete wahrheitswidrig einen Brand bei der Fahrschule, um das polizeiliche Erscheinen zu beschleunigen. Die Polizei kam schließlich auch, aber statt Klärung der Streitigkeit leitete sie gegen den 34-jährigen Fahrschüler ein Strafverfahren ein.

Erst Unfall dann beleidigt

Ihlow - Nachdem es am Freitagmittag auf der Friesenstraße in Riepe zu einem Spiegelunfall zweier sich begegnender Pkw gekommen war, haben sich die beiden Beteiligten auseinandergesetzt. Als der vermeintliche Unfallverursache von seinem Unfallgegner jedoch als Vollidiot beschimpft wurde, zog man die Polizei hinzu. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen und ein Strafverfahren gegen den 60-jährigen Beleidiger eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

Ohne Pflichtversicherung unterwegs

Norden - Ein 59-jähriger Mann aus Norden ist am Freitag gegen 11:20 Uhr mit seinem E-Scooter in der Alleestraße unterwegs gewesen, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Da der E-Scooter nicht über eine vorgeschriebene Haftpflichtversicherung verfügte, untersagten die Beamten die Weiterfahrt damit. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hinte - In der Nacht zu Samstag ist gegen 01:00 Uhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Hinte auf der Loppersumer Straße angehalten und kontrolliert worden. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und außerdem vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein Test ergab 0,56 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Berauscht im Pkw unterwegs

Hage - Auf der Hagermarscher Straße war am Freitag gegen 10:40 Uhr ein 45-jähriger Mann aus Norden unterwegs, als die Polizei ihn zur Durchführung einer Verkehrskontrolle anhielt. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, weswegen ihm durch einen Arzt eine Blutprobe zur weiteren Untersuchung entnommen werden musste. Die Weiterfahrt konnte ihm nicht gewährt werden. Den Mann erwarten entsprechende Ermittlungsverfahren.

Landkreis Wittmund

- keine presserelevanten Ereignisse -

