POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl im Supermarkt

Rehburg-Loccum (ots) - (Thi) Am Mittwochmittag, den 07.08.2024, konnte ein Mann im Rahmen einer Fahndung festgenommen werden. Der 36-Jährige aus Rehburg-Loccum hatte zu zwei unterschiedlichen Zeiten versucht, eine an der Wand verschraubte Kasse eines Selbstbedienungsverkaufsstandes an der Mühlentorstraße in Rehburg-Loccum aufzubrechen und abzureißen. Der Diebstahl misslang beide Male. Nach der zweiten Tat konnte der ...

mehr