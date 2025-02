Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Winterberg (ots)

In Winterberg kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Kurz nach Mitternacht befuhr eine 22jährige Frau aus den Niederlanden mit ihrem Pkw die L 640 zwischen Altastenberg und Winterberg. In einer Rechtskurve geriet der Pkw außer Kontrolle und kam ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte im weiteren Verlauf gegen einen am Straßenrand abgestellten Lkw-Anhänger. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt. Rettungskräfte waren im Einsatz und brachten die Frau in ein örtliches Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell