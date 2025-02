Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Raub am Westring in Bruchhausen

Arnsberg (ots)

Am Samstag kam es am Westring in Bruchhausen zu einem versuchten Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei war ein 37jähriger Mann aus Arnsberg als Fußgänger auf einem Gehweg im Bereich Westring / Klosfuhrstraße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei hielt gegen 23:45 Uhr ein Pkw neben ihm, aus welchem mindestens drei männliche Personen ausstiegen und im weiteren Verlauf auf den Fußgänger einschlugen und Geld forderten. Dem Geschädigten gelang die Flucht. Er wurde durch die Tat verletzt und musste in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden. Die Täter können wir folgt beschrieben werden: männlich, 28 - 30 Jahre alt, ca. 178 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, sie sprachen deutsch mit Akzent. Hinweise auf den Pkw liegen derzeit noch nicht vor. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Ergebnis. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 in Verbindung zu setzen.

