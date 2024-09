Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Autofahrer muss zur Blutprobe und leistet Widerstand

Nettetal-Schaag (ots)

Zwei Einsatzkräfte werden leicht verletzt. Am Samstag gegen 09.30 Uhr meldeten Zeugen einen Pkw, der rückwärts auf der Straße Speck in Schaag unterwegs war. Ein Einsatzteam fand den Wagen und kontrollierte den vermeintlichen Fahrer. Bei dem Gespräch schlug den Einsatzkräften deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Der Mann, ein 21-jähriger Nettetaler (polnisch), bestritt, mit dem Auto gefahren zu sein. Als die Einsatzkräfte den 21-Jährigen für die angeordnete Blutprobe zur Wache bringen wollten, leistete er Widerstand und versuchte, zu fliehen. Die Einsatzkräfte konnten dies jedoch verhindern, mussten den Mann fesseln. Auf der Fahrt zur Wache verletzte er eine Beamtin durch einen Kopfstoß leicht. Auf der Wache angekommen, sperrte sich der 21-Jährige weiter gegen die Entnahme der Blutprobe, verletzte dabei einen weiteren Beamten leicht. Beide Einsatzkräfte bleiben dienstfähig. Der 21-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, muss sich nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Ermittlungen dauern an. /wg (740)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell