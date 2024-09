POL-VIE: 240907 Willich: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zwei Täter flüchteten - Polizei sucht Zeugen

Viersen-Rahser (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, dem 5. September, wurde zwischen 3 und 3:54 Uhr in eine Firma in der Gerberstraße in Viersen-Rahser eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich vermutlich durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang zum Firmengebäude. Verschiedene Büroräume wurden durchwühlt. Unter anderem wurde Bargeld entwendet, und ein weißer VW T-Roc mit Viersener ...

mehr