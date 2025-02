POL-HSK: Nachts mit Tarnkleidung und Anscheinswaffen unterwegs

Marsberg (ots) - In Marsberg kam es zwischen Montag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 15:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in der Kohlbettstraße. Bislang unbekannte Täter machten sich an dem Gebäude zu schaffen, konnten aber nicht ins Innere des Objekts eindringen. Es entstand Sachschaden. Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 10:15 Uhr. Bislang unbekannte Täter drangen in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Beringhausen ...

