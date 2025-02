Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Streitigkeiten in Sundern enden mit Festnahme

Sundern (ots)

Am Mittwoch kam es in Hachen auf der Hochstraße zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Die Polizei wurde kurz nach 10:00 Uhr über eine lautstarke Auseinandersetzung in Kenntnis gesetzt. Ein 30jähriger Mann aus Sundern ließ sich vor Ort nicht beruhigen und griff andere Beteiligte an, sodass er durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden musste. Er widersetzte sich den erforderlichen Maßnahmen und ging aggressiv gegen die Einsatzkräfte vor, indem er diese körperlich anging, beleidigte und auch bespuckte. Es waren mehrere Streifenwagen im Einsatz, um die Situation vor Ort zu beruhigen. Der 30-Jährige stand unter Alkoholeinfluss und verbrachte die nächsten Stunden in einer Polizeizelle. Die Kriminalpolizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell