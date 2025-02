Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Neue Bezirksdienstbeamtinnen

Arnsberg (ots)

Der Bezirksdienst der Polizei in Arnsberg hat seit kurzem gleich doppelte Verstärkung bekommen. Die Polizeihauptkommissarinnen Karin Küppers und Anja Wahle sind nun die neuen Ansprechpartnerinnen in ihren Bezirken rund um Arnsberg und zu gleich auch die ersten weiblichen Bezirksdienstbeamtinnen der Arnsberger Wache.

Anja Wahle trat bereits im Oktober die Nachfolge des in den Ruhestand verabschiedeten Dieter Loerwald an. Die 50-jährige Polizeihauptkommissarin begann ihren Dienst im Jahr 1993. Nach einem kurzen Aufenthalt in Köln war sie 16 Jahre im Wach- und Wechseldienst in Sundern tätig und absolvierte zudem einen Auslandsaufenthalt in Afghanistan. Anschließend war sie zehn Jahre lang bei der Kriminalpolizei eingesetzt. "Nach zehn Jahren in der Kriminalpolizei ist die neue Aufgabe natürlich eine ganz andere Herausforderung, aber genau das motiviert mich! Besonders die vielen Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern, die wir beispielsweise während unserer Fußstreifen führen, sind äußerst wertvoll", erklärt Wahle. Zu ihren Zuständigkeitsbereichen gehören: Neheim-Innenstadt (östlich der Schobbostraße), Neheim-Ost, Rusch, Moosfelde und Erlenbruch.

Ihre Kollegin, Polizeihauptkommissarin Karin Küppers, trat Anfang Januar ihren Dienst im Bezirksdienst an und übernimmt das Gebiet von Klaus Zweimann, der ebenfalls zum Jahresende in den Ruhestand ging. Die 52-Jährige begann 1989 ihren polizeilichen Dienst und war zuvor in verschiedenen Bereichen tätig, darunter der Hundertschaft, dem Objektschutz sowie im Wach- und Wechseldienst in Essen und Unna. Im Jahr 2006 wurde sie in den Hochsauerlandkreis versetzt und war dort in der Wache Arnsberg eingesetzt. Nun ist sie für die Bezirke Neheim-Süd, Herdingen, Holzen, Unterhüsten, Mühlenberg und Binnerfeld verantwortlich. Karin Küppers hebt besonders die Bedeutung der Arbeit in Kindergärten und Grundschulen hervor: "Die frühkindliche Verkehrserziehung ist nicht nur interessant, sondern auch von großer Wichtigkeit. So erreichen wir nicht nur die jüngsten Bürger, sondern können auch die Eltern an die gelernten Regeln erinnern."

Die Verkehrssicherheit ist ein zentrales Anliegen des Bezirksdienstes. Durch offene und sichtbare Streifengänge wird ein enger und vertrauensvoller Kontakt zur Bevölkerung angestrebt. Der Bezirksdienst nimmt sich als polizeilicher Ansprechpartner die notwendige Zeit, um bei Fragen unterstützend zur Seite zu stehen. In Arnsberg sind insgesamt sieben Bezirksdienstbeamte im Einsatz. Drei Beamte arbeiten von der Arnsberger Eichholzwache aus, während die anderen vier Beamten aus den Bereichen Neheim und Hüsten ihren Dienst in der Polizeiwache an der Bahnhofstraße in Hüsten leisten.

