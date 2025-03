Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Raub

Norden (ots)

Norden - Raub

Am Freitag kam es in Norden zu einem Raubüberfall. Ein derzeit unbekannter Täter betrat gegen 18.40 Uhr einen Sonderpostenmarkt in der Dammstraße. Unter Vorhalt eines Messers und einer vermeintlichen Schusswaffe forderte er die Herausgabe von Bargeld. Der Täter floh mit dem Diebesgut fußläufig in Richtung Sielstraße. Nach bisherigen Ermittlungen kam es im Bereich der Sielstraße zu einem Treffen mit einer unbekannten weiblichen Person. Danach floh der Täter weiter fußläufig in Richtung Gaswerkstraße und die Frau fußläufig in Richtung Am Alten Siel. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

- ungefähr 1,80 Meter groß - kurzes blondes Haar - dunkelgrüne Jacke - Tuch über dem Gesicht - schwarzer Pullover - schwarze Hose - Wollmütze - sprach akzentfreies Deutsch

Die Beschreibung der weiblichen Täterin:

- etwa 1,60 Meter groß - korpulente Statur - geschätztes Alter: Mitte 40 bis Anfang 50 - dunkelbraun-rotes bis dunkelrotes, krauses Haar mit grauem Ansatz - kleine Augen - schmale Nase - schwarze Jacke mit Kapuze - dunkelblaue Jeans - schwarzer Rucksack

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Insbesondere Zeugen, die Personen kennen, auf die die Beschreibungen passen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell