Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Weyerbusch (ots)

Am Mittwoch, 26.02.2025, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich in Weyerbusch, Einmündung Frankfurter Straße/Lerchenweg, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 58-jährige Pkw-Fahrerin den Lerchenweg in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Ein 55-jähriger Fahrradfahrer befuhr den Radweg der Frankfurter Straße, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Siegburg. An der Einmündung Frankfurter Straße/Lerchenweg beabsichtigte die Fahrerin des Pkw, nach rechts, in die Frankfurter Straße, in Richtung Altenkirchen, einzubiegen. Der Fahrradfahrer musste daraufhin dem Pkw ausweichen und kam anschließend zu Sturz. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu.

