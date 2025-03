Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zuchttauben gestohlen/Norderney - Mann verletzt/Aurich - Auto zerkratzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zuchttauben gestohlen

Unbekannte Täter haben in Aurich mehrere Zuchttauben gestohlen. Die Täter öffneten im rückwärtigen Bereich der Wiesenstraße gewaltsam ein für die Vögel vorgesehenes Gehege und entwendeten insgesamt zehn Tauben. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Norderney - Mann verletzt

In einem Lokal in der Kirchstraße auf Norderney kam es Freitagnacht zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitspersonal und einem Gast. Nach ersten Erkenntnissen zerstörte der 35-jährige Gast um kurz nach 1 Uhr mehrere Gläser in der Bar und wurde daraufhin vom Sicherheitspersonal aus dem Lokal begleitet. Im weiteren Verlauf soll es auf der Treppe zu einer Rangelei gekommen sein und der 35-Jährige stürzte die Stufen hinunter. Er wurde schwer verletzt. Zwei Personen sollen das Geschehen noch beobachtet haben, waren aber bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet diese Zeugen, sich unter 04932 92980 zu melden.

Aurich - Auto zerkratzt

Am Wochenende wurde in Aurich ein Auto zerkratzt. Bislang unbekannte Täter beschädigten mit einem spitzen Gegenstand die Front eines blauen Skoda, der am Fahrbahnrand in der Straße Glupe abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 14.45 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

