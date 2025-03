Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Lichtkuppel beschädigt

Hage - Auto in Brand geraten

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Lichtkuppel beschädigt

Unbekannte haben am Wochenende eine Lichtkuppel auf dem Dach einer Schule in Norden beschädigt. Die Täter kletterten zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, auf das Flachdach der Grundschule in der Linteler Straße und zerstörten eine Oberlichtkuppel aus Kunststoff. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Brandgeschehen

Hage - Auto in Brand geraten

Ein Auto ist am Montag in Hage in Brand geraten. Ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 12.45 Uhr auf der Bahnhofstraße als er plötzlich Brandgeruch bemerkte. Er stellte das Fahrzeug ab, um dem Geruch auf den Grund zu gehen. Im weiteren Verlauf bildeten sich Flammen im vorderen Teil des Autos und der Mercedes brannte komplett aus. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen an und löschte den Brand. Das Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor.

